В соревнованиях участвовало около 300 спортсменов из 15 стран.

Владимирский спортсмен Антон Коновалов завоевал золотую медаль 41-го Кубка мира по самбо среди мужчин. Турнир состоялся в Москве 18–19 декабря.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в соревнованиях участвовало около 300 спортсменов из 15 стран: Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Киргизии, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции.Антон Коновалов уверенно одержал три победы и занял первое место в весовой категории до 90 килограмм.Добавим, что владимирец представляет школу самбо имени Е.В. Чичваркина.