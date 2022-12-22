Во Владимирской области мужчина обворовывал своих друзей. Завершено расследование уголовного дела...

Во Владимирской области мужчина обворовывал своих друзей.Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Гусь-Хрустального района, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что летом текущего года обвиняемый, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, выставил оконное стекло и проник в квартиру местной жительницы, откуда похитил деньги. Мужчина накануне неоднократно гостил у своей знакомой и знал, где женщина хранит сбережения. А осенью мужчина похитил мобильный телефон у своего приятеля.Злоумышленник сознался в том, что деньги он потратил. Телефон же был возвращен собственнику.Уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/