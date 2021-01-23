Приоритетной версией зарождения штамма коронавируса является инфекция, передающаяся летучими мышами. Татьяна Голикова отметила, что специалисты все еще пытаются подтвердить данную гипотезу.

Приоритетной версией "зарождения" штамма коронавируса является инфекция, передающаяся летучими мышами. Татьяна Голикова отметила, что специалисты все еще пытаются подтвердить данную гипотезу.По словам вице-премьера, знания и различные научные сведения о COVID-19 пополняются "практически ежеминутно". Она добавила, что на данный момент наблюдается "небывалый" всплеск развития науки в этом направлении с 2020 года.Татьяна Голикова заявила, что по сей день приоритетная версия происхождения коронавирусной инфекции связана с летучими мышами. Однако официального заявления ученых так и не прозвучало."Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась – якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был", – предположила Голикова.Статистика новых случаев заражения коронавирусом показывает, что болезнь стала распространяться с несколько меньшей скоростью, чем до этого. По мнению некоторых экспертов, это может объясняться применением вакцины.Отмечается, что в настоящее время в России произведено 7,6 миллиона доз вакцины. Согласно прогнозам, в первом квартале 2021 года от COVID-19 будет привито около 20 миллионов россиян. Во многих странах уже проглядывается тенденция: правительства стимулируют граждан и создают условия для комфортного вакцинирования.