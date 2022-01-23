Урок цифры в школах 33 региона пройдёт 27 января. Он посвящён посвящён информационной...

"Урок цифры" в школах 33 региона пройдёт 27 января. Он посвящён посвящён информационной безопасности и предотвращению киберугроз в интернете. Урок пройдёт в формате комикса, сюжет которого строится вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере.С помощью тренажёров, разработанных вместе с экспертами «Лаборатории Касперского», школьники узнают, какой ущерб могут нанести вредоносные программы и почему необходимо обновлять операционную систему и приложения, научатся отличать фишинговые письма. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.Принять участие в проекте и узнать подробную информацию можно на официальном сайте урокцифры.рф.ФОТО:https://pixabay.com/ru/