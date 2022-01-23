15 километров трассы М-7 отремонтирует владимирская компания ДЭП №7, которая выиграла электронные...

15 километров трассы М-7 отремонтирует владимирская компания "ДЭП №7", которая выиграла электронные торги.Предприятию предстоит на участке дороги от Петушков до Липны до 30 ноября провести подготовительные и геодезические работы, снять слой асфальта, восстановить дорожное полотно, укрепить обочины и отремонтировать коммуникации.Кроме того, в задачи предприятия входит нанесение разметки, обновление знаков, опор и ограждений, а также благоустройство тротуаров и остановок.ФОТО: https://pixabay.com/ru/photos/