Акцию поддержали члены общественных советов.

Студенты Балакиревского гуманитарно-правового колледжа, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность», приняли участие во всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню Российского студенчества. Ребята приехали в Отдел МВД России по Александровскому району, где смогли лично пообщаться с сотрудниками полиции, ветеранами службы и представителями общественного совета при ОМВД.Сотрудники районного Отдела МВД познакомили учащихся с историей образования отдела, продемонстрировав фотографии, на которых запечатлены памятные события из служебной деятельности Александровских милиционеров и полицейских.Сотрудники отдела по работе с личным составом рассказали ребятам об особенностях прохождения службы в полиции.Студенты познакомились с работой экспертов-криминалистов и инспекторов дорожно-патрульной службы. Особый интерес у них вызвали современные приборы, используемые инспекторами ДПС.Участники акции поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу и возможность узнать работу сотрудников полиции «изнутри», единогласно выразив желание вновь принять участие в таком мероприятии.Коллеги Александровских полицейских – сотрудники ОМВД России по Собинскому району - в рамках акции «Студенческий десант» пригласили на стажировку учащихся нескольких школ города Собинки и города Лакинска, а также студентов Владимирского Авиамеханического колледжа, практика которых в рамках учебного процесса проходит в Собинском ОМВД.Встречали ребят руководители и сотрудники сразу нескольких подразделений: дежурной части полиции, отдела по работе с личным составом, службы участковых уполномоченных полиции и эксперты-криминалисты. Пообщались с ребятами ветераны службы и председатель общественного совета при ОМВД России по Собинскому району Алексей Кошеваров.Начальник ОУУПиПДН Сергей Воронов рассказал школьникам и студентам о том, какие функции возложены на участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам несовершеннолетних, а также провел с молодежью беседу и раздал информационные листовки по мерам безопасности и профилактике мошенничества.Школьники и студенты посетили музей ОМВД России по Собинскому району, рассмотрели памятные фото и документы прошлых лет.Об истории образования народных дружин, их функциях и полномочиях рассказал ребятам заместитель командира народной дружины. А сотрудники кадрового подразделения проинформировали ребят о возможности поступления в ведомственные ВУЗы, ответили на вопросы.