Билеты пассажиры приобретают в электричках или через мобильное приложение.

В городе Камешково со 2 февраля закрыт жд вокзал. Здание находится у посадочной платформы, но в кассу и зал ожидания местные жители зайти не могут. Доступ внутрь имеют лишь сотрудники железной дороги.На дверях висит объявление, согласно которому объект закрыт по техническим причинам.Владимирская транспортная прокуратура уже проводит проверку по данному факту. По информации ведомства, помещение закрыто из-за отключения отопления.По итогам проверки будут приняты необходимые меры. Между тем, горожане, которые каждый день едут на работу или учёбу во Владимир, Ковров, Гороховец и Вязники, вынуждены дожидаться транспорта на морозе. Билеты пассажиры приобретают в электричках или через мобильное приложение.