Во Владимирской области вырастет стоимость проезда по платным дорогам. Для легковых автомобилей...

Во Владимирской области вырастет стоимость проезда по платным дорогам.Для легковых автомобилей плата вырастет с 3 до 5 рублей за 1 км на реконструированных дорогах, с 3 до 8 рублей за 1 км на новых дорогах и с 21 до 29 рублей за 1 км на мостах и путепроводах, сообщает ТАСС.Правительство РФ утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и участкам таких дорог. Для легковых автомобилей плата вырастет с 3 до 5 рублей за 1 км на реконструированных дорогах, с 3 до 8 рублей за 1 км на новых дорогах и с 21 до 29 рублей за 1 км на мостах и путепроводах.Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Согласно документу, если участок дороги находится в концессии, водители легковушек заплатят 16,5 рубля за 1 км (ранее - 12 рублей).Напомним, что в регионе для электромобилей введут бесплатный проезд на платных участках федеральных дорог.Кроме того, платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов.Отметим, что платным являетсяучасток трассы М-12 "Москва - Казань", который проходит через Владимирскую область.Фото ГТРК "Владимир"