Постановление о назначении подписал Александр Авдеев.

Государственную инспекцию административно-технического надзора Владимирской области возглавил Виктор Шурыгин. Об этом сообщили в правительстве региона.Виктор Борисович родился в 1961 году в Душанбе. Окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Радиотехника». Свою карьеру начинал во вневедомственной охране при Суздальском РОВД. Занимал руководящие посты в Суздальском горсовете. В 1988-2002 годах служил в КГБ и ФСБ. Трудился в коммерческих компаниях и образовательных учреждениях Петушинского района. В 2014-2018 годах возглавлял Петушинский район. Последнее место работы - компания «Трест Запсибгидрострой» в Сургуте.Женат, воспитал двоих взрослых сыновей.