Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта. Аналитики объясняют укрепление рубля улучшением геополитической обстановки.

Курс доллара опустился ниже отметки в 75 рублей впервые с 23 марта, следует из данных Московской биржи. В 10.22 мск курс американской валюты опускался до 74,99 рубля. По состоянию на 10:25 мск курс доллара расчетами завтра снижался на 35 копеек — до 75,0625 рубля.Курс евро на этот момент снижался на 18 копеек — до 90,45 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на ICE на $0,45 (плюс 0,69%) — до $65,85 доллара за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне дорожает на Nymex на $0,56 (0,91%) — до $61,99 за баррель.Аналитики Сбера напомнили, что накануне, 22 апреля, рубль резко укрепился на 1,5% после сообщений о завершении военных учений и приказе российским войскам вернутся из Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации. Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России, — отметили они.Аналитики ПСБ ожидают новых попыток укрепления рубля. Снижение геополитических рисков и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать отступлению доллара в диапазон 73-75 рублей, — сообщили они. Но подчеркнули, что не ожидают сильного влияния итогов заседания ЦБ России, которое состоится 23 апреля, на динамику национальной валюты.22 апреля министр обороны Сергей Шойгу, прибывший на военные учения в Крым, объявил о завершении проверок в Южном и Западном военных округах и о возвращении войск в пункты постоянной дислокации. Сразу после этого доллар опустился ниже 76 рублей, а евро — ниже 91 рубля.