Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта. Аналитики объясняют укрепление рубля улучшением геополитической обстановки.
Курс доллара опустился ниже отметки в 75 рублей впервые с 23 марта, следует из данных Московской биржи. В 10.22 мск курс американской валюты опускался до 74,99 рубля. По состоянию на 10:25 мск курс доллара расчетами завтра снижался на 35 копеек — до 75,0625 рубля.
Курс евро на этот момент снижался на 18 копеек — до 90,45 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на ICE на $0,45 (плюс 0,69%) — до $65,85 доллара за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне дорожает на Nymex на $0,56 (0,91%) — до $61,99 за баррель.
Аналитики Сбера напомнили, что накануне, 22 апреля, рубль резко укрепился на 1,5% после сообщений о завершении военных учений и приказе российским войскам вернутся из Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации. Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России, — отметили они.
Аналитики ПСБ ожидают новых попыток укрепления рубля. Снижение геополитических рисков и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать отступлению доллара в диапазон 73-75 рублей, — сообщили они. Но подчеркнули, что не ожидают сильного влияния итогов заседания ЦБ России, которое состоится 23 апреля, на динамику национальной валюты.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу, прибывший на военные учения в Крым, объявил о завершении проверок в Южном и Западном военных округах и о возвращении войск в пункты постоянной дислокации. Сразу после этого доллар опустился ниже 76 рублей, а евро — ниже 91 рубля.