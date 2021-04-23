Причины увольнения не сообщаются.

В Министерстве культуры расторгли трудовой контракт с генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника . Об этом сообщили в пресс-службе ВСМЗ.Утром 23 апреля руководителя у вызвали в ведомство, где вручили уведомление об увольнении без объяснения причин.Напомним, что она возглавила музей в 2010 году. В 2018 Указом Владимира Путина была введена в состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. С декабря 2018 года Светлана Евгеньевна вновь возглавила ВСМЗ.В 2020 году её , а также .