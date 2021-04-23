Желающих построить дом все больше.

Как распространить льготные ипотечные программы на сферу индивидуального жилищного строительства? Этот вопрос сегодня обсуждали во Владимире, на выездном заседании правления Российского союза строителей. Во Владимирской области, по итогам прошедшего года на сегмент ИЖС приходится 66% от общего количества введенного жилья - это свыше 400 тысяч квадратных метров. И с каждым годом это соотношение растёт - желающих построить дом все больше. Сдерживает процесс скорость строительства коммунальной инфраструктуры. При этом замминистра строительства Никита Стасишин отметил, что Владимирская область по появлению новых участков, пригодных для застройки в процентном соотношении, - один из лидеров в стране.Никита Стасишин, замминистра строительства и ЖКХ РФ: «Владимирская область на третьем месте в стране по приросту градостроительного потенциала от базы. Понятно, что в количестве квадратных метров это не так много, но для Владимирской области объем в 480 тысяч квадратных метров это серьезно и большое вам за это спасибо. А наша задача опережающими темпами земельные участки, и в том числе под комплексное ИЖС, обеспечить необходимой инженерной инфраструктурой».Никита Тарбеев