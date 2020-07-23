Дождь с грозой и порывы ветра. МЧС области предупреждает о ненастье. В регионе, как и накануне ожидаются неблагоприятные погодные явления: гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. По

Дождь с грозой и порывы ветра. МЧС области предупреждает о ненастье. В регионе, как и накануне ожидаются неблагоприятные погодные явления: гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. По прогнозам, бушевать непогода будет до конца дня. В тревожном ведомстве напоминают, что при грозе и сильном ветре нередко случаются ЧП: происходят обрывы линий электропередач и