В дни памяти митрополита Евлогия (в миру – Юрия Смирнова) сегодня открылся дом-музей Владимирских архиереев.

В дни памяти митрополита Евлогия (в миру – Юрия Смирнова) сегодня открылся дом-музей Владимирских архиереев.Он расположен на улице Вишнёвой, 26. Был куплен в 1965 архиепископом Владимирским и Суздальским Онисимом для устройства епархиального управления. Здесь решались все духовные и хозяйственные дела, а в гостевых помещениях ночевали священнослужители, которые приезжали из районов во Владимир, и простые богомольцы, прибывавшие поклониться древним святыням. Будущий Владыка - Юрий Смирнов- поступил в семинАрию сразу по окончании средней школы. А после службы в армии принял монашеский пОстриг. Епископом Владимиро-Суздальской епархии стал осенью 1990-ого года, спустя еще пять лет ею уже руководил, а в 2013 году возглавил вновь образованную Владимирскую митропОлию. В Успенском соборе владыка продолжал служить до последней минуты.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Здесь будет открыт целый мир, который окружалнаших архиереев, которые здесь жили и трудились на этой святой древней Владимирской земле. Мыпостарались все, что осталось от архиереев сохранить. Наследие, опыт, ихзаписи дневниковые, их различные проповеди. Все это собираем и сдаем, чтобынаши новые прихожане познакомились с этим богатым духовным опытом.