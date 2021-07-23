В дни памяти митрополита Евлогия (в миру – Юрия Смирнова) сегодня открылся дом-музей Владимирских архиереев.
В дни памяти митрополита Евлогия (в миру – Юрия Смирнова) сегодня открылся дом-музей Владимирских архиереев.
Он расположен на улице Вишнёвой, 26. Был куплен в 1965 архиепископом Владимирским и Суздальским Онисимом для устройства епархиального управления. Здесь решались все духовные и хозяйственные дела, а в гостевых помещениях ночевали священнослужители, которые приезжали из районов во Владимир, и простые богомольцы, прибывавшие поклониться древним святыням. Будущий Владыка - Юрий Смирнов- поступил в семинАрию сразу по окончании средней школы. А после службы в армии принял монашеский пОстриг. Епископом Владимиро-Суздальской епархии стал осенью 1990-ого года, спустя еще пять лет ею уже руководил, а в 2013 году возглавил вновь образованную Владимирскую митропОлию. В Успенском соборе владыка продолжал служить до последней минуты.
Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:
- Здесь будет открыт целый мир, который окружал
наших архиереев, которые здесь жили и трудились на этой святой древней Владимирской земле. Мы
постарались все, что осталось от архиереев сохранить. Наследие, опыт, их
записи дневниковые, их различные проповеди. Все это собираем и сдаем, чтобы
наши новые прихожане познакомились с этим богатым духовным опытом.