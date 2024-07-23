Что хранит единственный в России музей иконописи и реставрации в Киржаче? Накануне праздника...

Что хранит единственный в России музей иконописи и реставрации в Киржаче?Накануне праздника Казанской иконы Божией Матери в Киржаче собрались исследователи из нескольких регионов нашей страны. В чем особенность этого уникального искусства, и что хранит в себе единственный в России музей иконописи и реставрации? Узнала Полина Лаптева.Частная коллекция "народных образов". В ликах святых, созданных простыми людьми - выходцами из духовенства и сельского крестьянства - отражена многогранная составляющая национальной культуры. Самобытного наследия страны.Любовь Тушева - экскурсовод музея иконописи и реставрации г.Киржача:- Они пишут их так, как Господь дает им. Замечательные народные промыслы отражаются в образности этих икон.Для создания таких самоделок богомазы использовали подручные материалы - краски, замешанные на яичном желтке, смолах, зеленую глину. Основой служила еловая или сосновая дощечка.Народная икона возникла на рубеже 16-17 веков, когда расширение территории и освоение новых земель торопили строительство храмов и монастырей. На иконах - растительные орнаменты и цветы. Это явное отступление от канонических традиций. Но сама душа призывала к написанию икон, к духовной жизни. Наряду с почитаемыми "популярными" образами Богоматери и Христа, возникали местночтимые святые.Татьяна Самойлова - старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи:- Те лакуны, которые не могли заполнить присланные иконы, они заполнялись теми иконам, которые создавались на месте, по каким-то образцам. При отсутствии профессионализма художник народный находит свои какие-то формулы, иногда очень яркие.В 19 веке иконопись становится промыслом. В это время образуется несколько артелей. Такие как, к примеру, на Владимирской земле: мстера, холуй палех.Ирина Злотникова, кандидат искусствоведения, член Российской Ассоциации искусствоведов:- Предметы продают те, кто их пишет, то есть сельские жители. Икона направлена на рынок, чтобы ее продавали. И она распространялась, благодаря торговцам, офеням, которые ходили по всей стране и за ее пределы.Первая дискуссия о самобытной национальной культуре объединила ученых в сфере истории и искусствоведения. И дала импульс новому витку научного сотрудничества Киржачского музея иконописи и реставрации и научного сообщества.Ирина Гайдай - организатор межрегионального дискуссионного круглого стола:- Круг специалистов очень широк. Наверное, только малая толика к нам приехала. Задуманное как рабочее совещание. Статус нашего мероприятия изменился. Мы получили приветствие от министра культуры Владимирской области - Ольги Викторовны Деминой. Получили приветствие от епископа Александровско - Юрьев-Полького Иннокентия.Полина Лаптева, корреспондент:- Народная икона сочетает в себе мотивы традиционной русской росписи и изображения святого. К образу святого обращались, его почитали, он давал надежду на спасение. А некогда были спасены и сами иконы, пополнив коллекцию музея иконописи и реставрации в Киржаче. Напоминая о неотъемлемой части русской национальной истории.Полина Лаптева, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».