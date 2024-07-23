Начался решающий этап конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области
Члены...
Начался решающий этап конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области
Члены оргкомитета очно знакомятся с претендентами. Первым встречало их смородиновым ароматом село Верхозерье в Меленковском районе.
Верхозерье гуляет. Отмечает сразу и престольный праздник - в селе возрождается церковь Казанской иконы Божьей матери - и ставший традиционным День смородины.
Людмила Соколова, староста села Верхозерье:
- Год назад мы приняли решение, что у нас не будет, как у всех, День села. 14 июля есть такой праздник - международный день смородины. Наше село славится ягодой смородиной.
Равно как и собственными талантами, и неожиданными творческими проектами. В прошлом году на местном материале сделали свою версию известной истории "Любовь и голуби". На этот раз в Год Семьи решили всем селом отпраздновать юбилеи семейных пар: от деревянной свадьбы у Марии и Алексея Кузнецовых, пожелав им жить до сапфировой Людмилы и Михаила Климаковых.
Вспомнили и те семейные союзы, которые жизнь уже разлучила, но память и любовь - живы...
Концертную программу открыла Светлана Пичугина - и это тоже уже традиция. Светлана мечтает о появлении в селе Дома народного творчества и о скором выступлении на большой Московской сцене.
У Зинаиды Николаевны мечта и вовсе голубая, общая для всех жителей Верхозерья.
Зинаида Николаевна Кочеткова, жительница села:
- Теперь ждем газ, А ведь мне уже 85. Наверное, не доживу. Хоть бы один разок включить...
Праздник праздником, но обо всех своих проблемах жители тут же рассказали своему депутату.
Александр Захаров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- Знаю не по наслышке об активности жителей, как они восстанавливают село, готовятся к его развитию. И здесь не уменьшается число жителей, а увеличивается. Рад приезжать снова и снова.
Еще одним поводом для приезда стало участие села в конкурсе на самую красивую деревню Владимирской области. Члены оргкомитета стали гостями праздника, где все шесть улиц села символическими окнами смотрели на своих веселых и дружных обитателей. На свою большую сельскую семью.
Кристина Иванова, Андрей Николаев. «Вести-Владимир».