Начался решающий этап конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области Члены...

Начался решающий этап конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской областиЧлены оргкомитета очно знакомятся с претендентами. Первым встречало их смородиновым ароматом село Верхозерье в Меленковском районе.Верхозерье гуляет. Отмечает сразу и престольный праздник - в селе возрождается церковь Казанской иконы Божьей матери - и ставший традиционным День смородины.Людмила Соколова, староста села Верхозерье:- Год назад мы приняли решение, что у нас не будет, как у всех, День села. 14 июля есть такой праздник - международный день смородины. Наше село славится ягодой смородиной.Равно как и собственными талантами, и неожиданными творческими проектами. В прошлом году на местном материале сделали свою версию известной истории "Любовь и голуби". На этот раз в Год Семьи решили всем селом отпраздновать юбилеи семейных пар: от деревянной свадьбы у Марии и Алексея Кузнецовых, пожелав им жить до сапфировой Людмилы и Михаила Климаковых.Вспомнили и те семейные союзы, которые жизнь уже разлучила, но память и любовь - живы...Концертную программу открыла Светлана Пичугина - и это тоже уже традиция. Светлана мечтает о появлении в селе Дома народного творчества и о скором выступлении на большой Московской сцене.У Зинаиды Николаевны мечта и вовсе голубая, общая для всех жителей Верхозерья.Зинаида Николаевна Кочеткова, жительница села:- Теперь ждем газ, А ведь мне уже 85. Наверное, не доживу. Хоть бы один разок включить...Праздник праздником, но обо всех своих проблемах жители тут же рассказали своему депутату.Александр Захаров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Знаю не по наслышке об активности жителей, как они восстанавливают село, готовятся к его развитию. И здесь не уменьшается число жителей, а увеличивается. Рад приезжать снова и снова.Еще одним поводом для приезда стало участие села в конкурсе на самую красивую деревню Владимирской области. Члены оргкомитета стали гостями праздника, где все шесть улиц села символическими окнами смотрели на своих веселых и дружных обитателей. На свою большую сельскую семью.Кристина Иванова, Андрей Николаев. «Вести-Владимир».