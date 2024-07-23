В Коврове эвакуировали 5 человек из горящего жилого дома Сегодня (23 июля 2024 года) около четырех...

В Коврове эвакуировали 5 человек из горящего жилого домаСегодня (23 июля 2024 года) около четырех часов утра в городе Коврове на улице Сосновая произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 1 квадратный метр.По информации спасателей, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 5 человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области