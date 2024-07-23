Владимирский зоозащитник Кристина Сенчугова рассказала об истории спасения бельчонка Лето - время...

Владимирский зоозащитник Кристина Сенчугова рассказала об истории спасения бельчонкаЛето - время активного отдыха на природе. Жители региона устремляются в леса и парки. А вот нужно ли подбирать бельчонка в лесополосе? И как его выходить? Советы опытного зоозащитника Кристины Сенчуговой в нашем сюжете прямо сейчас.Новая спасенная кроха в доме зоозащитницы Кристины Сенчуговой. И это снова бельчонок. Найденыша подобрал мужчина в Муромском лесу.Кристина Сенчугова – зоозащитник:- Детеныш уже погибал практически. Слабенькая была. Принес к бабушке, у которой кошки - возьми еще и белку...Вышли на волонтеров. У нас бельчонок - возьмешь? Без вариантов. Возьму.Это уже третий бельчонок в жизни зоозащитницы. Опыт выхаживания есть. В 2019 году была похожая ситуация: спасла двоих малышей, найденных в парке Владимира, выкормила из шприца. Рассказывает: когда бельчонок выпадает из гнезда, он быстро остывает. И мама-белка думает, что малыш уже не жизнеспособный и бросает его. Поэтому человек- единственный шанс на спасение: не подобрали бы сироту - погиб. Критический момент - когда животное долго без тепла и без пищи...Кристина Сенчугова – зоозащитник:- Первые 3 дня закладываем - как поведет организм? Мы уже перешли на твердый корм - семечки, орешки...шишки ходим в лес зеленые собираем. От смеси отказались. Животное готово на переезд в новый дом.Комплексное питание и нежная любовь сделали свое дело. Бельчонок окреп и набрал вес. А вот на руки малыша не возьмешь: пробует мир на зуб, начал кусаться...Клетка для рыжего бесенка становится тесной. Простора неугомонному энерджайзеру не хватает. Пора задуматься о комфортных условиях.Кристина Сенчугова – зоозащитник:- Жить то она проживет, но здесь качество жизни...Для такого подвижного животного должен быть вольер, чтобы она двигалась, бегала, делала заначки. Как в дикой природе.Белка в доме - катастрофа. Кристина это знает. К лотку животное не приучить. Места ему надо много. Плюс нужна соответствующая еда: орешки, веточки, грибы. Делать заначки - любимое занятие белок, а еще всякие мостки и лазалки...В общем, содержание белки дело хлопотное. А на волю неприспособленного к дикой жизни малыша - не выпустишь.Кристина Сенчугова – зоозащитник:- Если мама учит их найти покушать, то я не могу же научить, где найти шишку и сделать гнездо. Едем в частный дом, вольер, где она будет накормлена и уйдет в зимовку со своим домиком.Этот просторный вольер со всеми удобствами стал домом для владимирских бельчат 5 лет назад. Повзрослевших животных адаптировали к жизни и выпустили. И теперь новоселье ждет нового найденыша. Оценить просторные апартаменты он сможет в конце июля .Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.