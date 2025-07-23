Сегодня, 23 июля, последний день для подачи заявок на молодёжный сап-сплав по реке Судогда, где участники смогут насладиться природой и свободой в компании единомышленников, рассказали в

Сегодня, 23 июля, последний день для подачи заявок на молодёжный сап-сплав по реке Судогда, где участники смогут насладиться природой и свободой в компании единомышленников, рассказали в администрации Судогодского района. Из пресс-релиза администрации Судогодского района Свой сап? Круто! Нет? Дадим!Привал с обсуждением будущего молодёжки — тоже будет!Увлекательный маршрут, чистый воздух и лучшие люди рядом — всё,