Уникальное аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля» вновь покажут на стенах Кремля тысячелетнего города. Новый проект назвали «Метаморфозы», его будут показывать с 1 по 17 августа. Об этом

Уникальное аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля» вновь покажут на стенах Кремля тысячелетнего города. Новый проект назвали «Метаморфозы», его будут показывать с 1 по 17 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Зрители увидят 17 проекций с визуалом, отсылающем к ремеслам Владимирской области: резьбе по камню, лаковой миниатюре Мстеры, ювелирному искусству и стеклу Гусь-Хрустального. Шоу можно посмотреть