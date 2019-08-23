Стражи порядка во взаимодействии с общественниками провели мероприятие по правовому просвещению в детском саду в Меленковском районе.

В День Российского флага инспекторы отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Росси по Меленковскому району организовали мероприятие по правовому просвещению для воспитанников детского сада. К стражам порядка присоединились и члены общественного совета.Специально для юных жителей района был подготовлен сценарий программы «День Рождения Российского флага».В ходе программы ребятам рассказали о том, что такое флаг, герб и гимн, почему их называют символами государства и для чего так важно знать их значение. Особое внимание уделили флагу Российской Федерации.Используя наглядный реквизит, полицейские пояснили, какие оттенки составляют российский триколор, какова их последовательность и значение. Также ребятам подсказали, как просто запомнить цвета флага.В завершение мероприятия мальчишкам и девчонкам вручили флаги.