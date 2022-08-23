Удивительно, но еще не все знают о том, что каждый молодой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет...

Удивительно, но еще не все знают о том, что каждый молодой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет может легко оформить собственную «Пушкинскую карту» с 5000 рублями на счету. Потратить их возможно на различные культурные мероприятия не только во Владимире или Владимирской области, но и по всей России. Никаких подвохов или «подводных камней». Оформляешь и тратишь деньги на то, что хочется: квесты, мастер-классы, спектакли, экскурсии и концерты по всей стране.Самое главное – установить себе приложение, изучить актуальную афишу и выбрать интересующие мероприятия по списку. Необходимо вникнуть и в некоторые технические моменты – вроде перелистывания календаря событий, выбора удобного времени и оплаты картой на месте (в музее, кино). Правда, вот тут у многих возникают сложности, но обо всём по порядку.Как стать обладателем «Пушкинской карты» с 5000 рублями на счету?Если вам нет ещё 18 лет, то лучше о своём желании получить «Пушкина» в карман – сообщить родителям. Наверняка они смогут помочь и объяснить – что такое портал «Госуслуги». Собственно, с помощью него и происходит полноценная регистрация участника программы.Если вы – родитель, а вашему ребенку исполнилось 14 лет, то в силу подросткового «незнания» стоит вместе с ним изучить информацию о «Пушкинской карте», а также пройти регистрацию.Если вы уже совершеннолетний молодой человек, то самое время – заглянуть во Владимирскую областную филармонию, на спектакли Владимирского академического театра драмы или в музеи нашего региона, в кинотеатры страны и пр. совершенно бесплатно. Насладиться культурным отдыхом можно в любом городе России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде... Знакомство со специальным приложением «Госуслуги.Культура» не должно вызвать у вас затруднения.Как оформить «Пушкинскую карту»?Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги».Подтвердите учетную запись. Это можно сделать несколькими способами, подробнее читайте в разделе «Частые вопросы» на портале «Госуслуги».После регистрации и подтверждения учетной записи нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура» и войти, используя учетную запись на портале (логин и пароль).Подтвердите выпуск «Пушкинской карты». После этого вы автоматически становитесь владельцем виртуальной карты, которая всегда в вашем смартфоне.Получить пластиковую «Пушкинскую карту» платежной системы «Мир» тоже можно, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС) в отделениях Почта Банка.Где собрана вся афиша мероприятий, которую можно изучить владимирцам для посещения?На федеральном портале культуры: https://www.culture.ru/pushkinskaya-kartaСледует ещё раз отметить, что владимирцы могут тратить свои 5000 рублей «Пушкинской карты» свободно по всей стране. Не обязательно изучать лишь мероприятия домашнего региона.Во Владимирской области существует отдельная афиша актуальных событий, которая постоянно расширяется и дополняется: https://www.culture.ru/afisha/vladimirskaya-oblast/pushkinskaya-kartaЧто говорит статистика подключения владимирцев к «Пушкинской карте»?Еще в начале августа на еженедельном оперативном совещании у главы региона Александра Авдеева как раз обсуждалась реализация во Владимирской области программы «Пушкинская карта», которая заработала по всей стране год назад. Исполняющая обязанности директора департамента культуры Ольга Демина сообщила, что держателями этих карт в регионе могут стать более 144 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, но при этом в настоящий момент лишь 39 процентов из них оформили «Пушкинскую карту».Администрация Владимирской области приходит к выводу, что многие жители региона до сих пор не знают о новых возможностях в сфере культуры.«Сто миллионов рублей, которые может получить Владимирская область при реализации программы «Пушкинской карты» – это реальная поддержка сферы культуры, и надо максимально эффективно использовать этот инструмент. Считаю, что это отличный индикатор востребованности учреждений культуры, их мероприятий. Наш регион может предложить массу интересных культурных и туристических программ для гостей со всей страны, и нужно активнее работать в этом направлении, ребят нужно заинтересовывать местным колоритом, культурными истоками. «Пушкинская карта» важна для нашей молодёжи и с точки зрения краеведения и патриотического воспитания», – отмечает Александр Авдеев.В настоящий момент глава Владимирского региона поставил задачу руководителям муниципалитетов взять под личный контроль достижение плановых показателей продаж билетов по программе «Пушкинская карта» в муниципальных учреждениях культуры.Многие родители, ознакомившись с доступными мероприятиями программы конкретно нашей области, отмечают сегодня, что они не очень интересны подросткам. Все же необходимо учитывать современные реалии. Вот, например, что рассказывает жительница Владимира, 40-летняя Ольга Белова, мама 16-летней Валерии:- Считаю, что программа не рассчитана на интересы современной молодежи. Подростков 14+ не очень привлекают экскурсии, на которых они бывали ещё в начальной школе. Концерты в ДК, выступления народных коллективов – это тоже, конечно, хорошо, но всё же стоит следить за тенденциями и актуализацией событий в регионе. Любую программу можно обыграть так, чтобы она стала привлекательной для современных молодых людей. Моему 16-летнему ребенку, например, даже с оформленной картой неинтересно то, что сейчас предлагается. А до Москвы с её культурными мероприятиями ещё нужно добраться из Владимира. Считаю, что программа отличная, но доработки по афише необходимы.Что ждёт владимирцев по «Пушкинской карте» с 1-го сентября?Фото: culture.ruВ скором времени к программе подключатся модельные библиотеки Владимирской области, а также департаменту культуры в начале августа было предложено разработать методическое сопровождение «Пушкинской карты».Перед департаментом образования, в свою очередь, сегодня стоит задача – доступно рассказать родителям о возможностях программы, чтобы как можно больше юных жителей региона смогли оформить карту. Возможно, в скором времени в школах появятся и специальные методические материалы по подключению к «Пушкинской карте».Многие крупные учреждения культуры Владимирской области, которые уже работают по программе, отмечают, что это выгодно, удобно и интересно всем. Главное — полноценно подключиться к процессу.На заметку!По данным пресс-службы администрации Владимирской области за 11 месяцев работы программы учреждения культуры региона реализовали на мероприятия афиши «Пушкинской карты» почти 39 тысяч билетов на сумму около 36 млн рублей.ГТРК "Владимир" Фото: pxfuel.com, culture.ru