Полицейские нашли автомобиль в кювете

Полицейские нашли автомобиль в кюветеВ середине сентября этого года в полицию в Юрьев-Польском районе обратился 30-летний житель одного из районных сел. У мужчины пропал автомобиль «ВАЗ-11183».Прибывшим по указанному адресу правоохранителям потерпевший пояснил, что машину припарковал у дома, а спустя несколько часов на прежнем месте не обнаружил.Сведения о машине передали всем наружным постам. Уже через несколько часов сотрудники ОГИБДД обнаружили угнанный автомобиль в кювете. В этот же день задержали подозреваемого, 20-летнего местного жителя.Молодой человек сознался в угоне, оправдываясь тем, что был пьян.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.