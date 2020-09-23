Депутаты выбрали нового председателя Горсовета. Случилось это на первом в этом созыве заседании. Главным депутатом города Владимира будет Николай Толбухин. За его кандидатуру народные

Депутаты выбрали нового председателя Горсовета. Случилось это на первом в этом созыве заседании. Главным депутатом города Владимира будет Николай Толбухин. За его кандидатуру народные избранники проголосовали единогласно. Напомним, все 25 мест во владимирском Горсовете получили представители партии «Единая Россия», Толбухин также избирался от партии власти. Николай Толбухин – многодетный отец, предприниматель. В прошлом созыве возглавлял