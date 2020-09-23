Инфляция на продовольственные товары в регионе выросла с 3,5% в июле до 3,9% в августе.

Годовая инфляция во Владимирской области в августе ускорилась и составила 3,5% против 3,2% в июле. На увеличение инфляции повлияла реализация отложенного потребительского спроса, рост издержек производства по защите граждан от угрозы распространения коронавируса и ослабление курса рубля, сообщает Отделение Владимир Банка России.Инфляция на продовольственные товары в регионе выросла с 3,5% в июле до 3,9% в августе. Увеличение цен на картофель и морковь произошло вследствие роста спроса на овощи из-за снижения урожая в личных подсобных хозяйствах. В то же время цены на макаронные изделия замедлились ввиду насыщения потребительского спроса, а увеличение предложения яиц способствовали замедлению роста цен на них.На ускорение темпов прироста цен на мясо и колбасы повлияло увеличение затрат производителей вследствие соблюдения требований Роспотребнадзора по организации производственного процесса. Общественное питание также подорожало из-за дополнительных издержек по защите сотрудников и потребителей от угрозы распространения коронавирусной инфекции.Непродовольственные товары выросли в цене в меньшей степени - с 3,8% до 3,9% в августе. Развитие внутрироссийского автомобильного туризма в период ограничения на традиционный для многих летний выезд за рубеж способствовало росту спроса и ускорение роста цен на легковые автомобили. Кроме того, в прирост цен на автомобили внесло вклад ослабление рубля в августе, которое также повлияло и на увеличение цен на электротовары. Открытие крупных торговых центров и оживление потребительского спроса способствовало ускорению темпов прироста цен на обувь, одежду и белье. Вместе с тем рост производства медикаментов привел к замедлению роста цен на медицинские изделия, что внесло сдерживающий вклад в инфляцию на непродовольственные товары.Темп прироста цен на услуги замедлился, достигнув в августе 2,2% после 2,3% в июле. В августе для стимулирования спроса снижались цены на билеты в кинотеатр и на проживание в гостинице, на услуги фотоателье и ремонт автотранспорта, а также на стоимость беспроводной связи из-за предоставления акционных скидок.В целом по России средний темп прироста цен продолжает складываться вблизи 4%. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2020 г. на уровне 3,7 – 4,2% с последующим замедлением до 3,5 – 4,0% в 2021 году.