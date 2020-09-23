Второй этап ремонта и тендер на 2 млн рублей выиграла краснодарская компания "Идея-строй".

Крутой поворот наметился в нескончаемом капитальном ремонте дома, в котором во Владимире проживал семикратный олимпийский чемпион Николай Андрианов. Второй этап ремонта и тендер на 2 млн рублей выиграла краснодарская компания "Идея-строй". Большой вопрос, существует ли данная компания в действительности и смогут ли до Нового года южане доехать до далекого северного Владимира. Между тем жители андриановского дома уже поддержали инициативу вдовы тренера олимпийского чемпиона Любови Толкачевой об установлении на доме второй мемориальной доски, посвященной Николаю Толкачеву.Ольга Романова