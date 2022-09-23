В 11 часов начнется очередное заседание Законодательного собрания региона 33. Главная тема –...

В 11 часов начнется очередное заседание Законодательного собрания региона 33.Главная тема – нулевое чтение по бюджету и депутатские рекомендации по нему. Уже сейчас известны доходы и расходы, основные обязательства. Бюджет сохранит социальную направленность - около 70% расходов пойдет на социальные нужды. ЗСрекомендует не снижать темпы финансирования муниципальных дорог и выделять на них не менее 1,6 млрд руб. в 2023 году.Кроме того, депутаты обсудят реформу государственного управления Владимирской области. В повестке дня вопросы о создании Правительства региона, изменении количества парламентариев и границ депутатских округов, сообщает ТГ ЗС.Также на заседании рассмотрят рекомендации по молодежной политике, выработанные по итогам общественного обсуждения.