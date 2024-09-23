В Киржачском и Меленковском районах эвакуировали жителей сразу нескольких населенных пунктов из-за «сигналов об угрозе». Информация об этом начала поступать из социальных сетей вечером 21

В Киржачском и Меленковском районах эвакуировали жителей сразу нескольких населенных пунктов из-за «сигналов об угрозе». Информация об этом начала поступать из социальных сетей вечером 21 сентября. Например, в одном из телеграм-каналов Киржачского района появилось видео, на котором хорошо слышны звуки воздушной тревоги. Судя по подписи, эти кадры сделаны в поселке Мирный. Чуть позже в этом