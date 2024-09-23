Хозяин дома №25 в деревне Отруб Ковровского района остался без крыши над головой из-за своей ошибки. 61-летний мужчина проводил пожароопасные работы на кровле, из-за чего деревянный дом и

Хозяин дома №25 в деревне Отруб Ковровского района остался без крыши над головой из-за своей ошибки. 61-летний мужчина проводил пожароопасные работы на кровле, из-за чего деревянный дом и вспыхнул. Спасателей вызвали в 8:20 22 сентября, рассказали в пресс-службе МЧС области. Сухая погода находится в отличных отношениях с огнем. К моменту приезда пожарных дом пылал на