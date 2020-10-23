24 октября состоится самый ожидаемый поединок года UFC. На бойцовском острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) встретятся россиянин, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи,

24 октября состоится самый ожидаемый поединок года UFC. На бойцовском острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) встретятся россиянин, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи, которого часто называют Хайлайтом. Бой вызывает небывалый интерес поклонников по всему миру и уже прогнозируется, что он станет величайшим в истории UFC по целому ряду показателей. NGENIX,