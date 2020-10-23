На сегодняшний день в регионе уже развёрнуто 928 коек для лечения пациентов с Covid-19, из них 90 процентов занято.

Об этом в ходе брифинга по текущей эпидемиологической ситуации, сообщила директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова.На сегодняшний день в регионе уже развёрнуто 928 коек для лечения пациентов с Covid-19, из них 90 процентов занято. Рост заболеваемости Covid-19 ставит перед региональной системой здравоохранения новые вызовы, в связи с чем принято решение 24 октября вновь открыть на базе хирургического корпуса Областной клинической больницы инфекционный госпиталь на 180 коек.На лечении в стационарах области сейчас находится 833 пациента с Covid-19. Ещё порядка 1200 человек лечатся амбулаторно. В регионе растёт нагрузка и на скорую медицинскую помощь, на бригады неотложной помощи. Система здравоохранения получает в сутки от 200 до 500 обращений за медицинской помощью.Глава ведомства призвала жителей Владимирской области в условиях распространения Covid-19 строго соблюдать рекомендуемые санитарные правила. Иначе система здравоохранения будет вынуждена разворачивать дополнительные койки, работать в режиме перегрузки, что может негативно сказаться на доступности других видов медпомощи.«Подготовка каждого койко-места для лечения пациентов с Covid-19 требует больших усилий. Прежде всего, это обеспечение коек кислородом. В регионе около 60 процентов больных, находящихся в стационаре, нуждаются в кислородной поддержке. В реанимационных отделениях сейчас – более 60 человек, 19 из них – на искусственной вентиляции лёгких», – сообщила Елена Утемова.