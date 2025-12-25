Класс на прогулке в парке. Вовочка идет рядом с учительницей. Навстречу идут три женщины и кушают мороженное. Вовочка говорит:
- Марь Иванна, хотите загадку?
- Ну, загадывай, - соглашается та.
- Вон, видите, идут три женщины и едят мороженное. Одна его кусает, другая лижет, а третья сосет. Как вы думаете, которая из них замужем?
Учительница подумала и отвечает:
- Я думаю, та, которая сосет.
- Нет, Марь Иванна, замужем та, у которой обручальное кольцо на пальце. Но мне нравится ход ваших мыслей!
еще анекдот!