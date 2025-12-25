Замгубернатора Денис Синявский наградил региональные предприятия, ставшие победителями престижного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году высокое признание

Замгубернатора Денис Синявский наградил региональные предприятия, ставшие победителями престижного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году высокое признание экспертов получили десятки местных продуктов – от хлебобулочных изделий до сложных промышленных материалов. Об этом сообщили в облправительстве. Всего знаком качества отметили 36 видов продукции нашего региона: 13 товаров получили золотые награды, а 23 удостоились