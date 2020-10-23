Уникальные кадры погони в Клязьминско-Лухском заказнике. Их удалось запечатлеть на фотоловушки дирекции особо охраняемых природных территорий.

Уникальные кадры погони в Клязьминско-Лухском заказнике. Их удалось запечатлеть на фотоловушки дирекции особо охраняемых природных территорий.На первых кадрах можно заметить, как волк, прогуливаясь мимо такой замаскированной ловушки сначала выслеживает добычу, а потом бросается за ней в погоню. Оказалось, серый положил глаз на взрослого лося. Но как пояснили в дирекции, хищник получил отпор и не справился с добычей.А это уже другая история - в объективе сначала появляется лосёнок, который удирает от опасности. А следом и его преследователь - им оказался медведь. Чем закончилось это противостояние - неизвестно. Что касается наличия косолапых в регионе, то по данным дирекции особо-охраняемых территорий - их отмечают ежегодно.В этом году медведя сфотографировали на границе Кольчугинского и Петушинского районов. А в Вязниковском заречье уже несколько лет живёт самка с медвежатами.