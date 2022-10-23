Его картины - Блистающий мир. Притягивающе- сказочный... От них невозможно оторвать взляд. В...

Его картины - Блистающий мир. Притягивающе- сказочный... От них невозможно оторвать взляд. В Андреевском Доме культуры Александровского района открылась выставка художника с мировым именем- Александра Варавы. Чем сегодня готов удивлять мастер- посмотрела Любовь Клюквина.Искусство принадлежит не художнику - оно принадлежит всем, и даже времени и месту, считает наш земляк, художник Александр Варава. В доме культуры села Андреевское Александровского района он расписывает полотна "вибрациями" своей души и каждый день учит самовыражению детей. Его новая выставка называется "Блистающий мир".– В Андреевском я уже живу 42 года, поэтому я своим землякам считаю уже дарю эту галерею.Еще недавно здесь были только голые ободранные стены. Теперь балкон спортивного зала - полноценная галерея. Александр Варава - ценитель и хранитель индивидуальности. Первый зал посвятил землякам. Половина из них еще живы и работают в селе. Вот, например, спортсмен, воспитавший андреевскую лыжную команду. Медсестра, сбежавшая от сварливой свекрови и стаи волков, а теперь единственная, к кому андреевцы могут обратиться за врачебной помощью. А это Владимир Николаев, человек, с портрета которого началась галерея, и с его же материалов начнется краеведческий музей.– В таком состоянии и этот был. Видите в каком? Вот здесь у нас.Время в этом помещении остановилось при советской власти. Здесь скопище пропагандистских артефактов, старой мебели и техники. Неприветливости и холоду противостоят горящие сердца ценителей искусства. Но вернемся в галерею и перейдем во второй зал. Эта коллекция картин связана с недавно установленной в селе скульптурой. Главный носитель рода, по мнению Варавы, женщина. На картине "Алые паруса" дева влюблена в сказку и еще ожидает избранника. Следующая за ней работа - "Гимн любви": мужчина и женщина как одно целое. Как оплавившаяся свеча под куполом храма. А дальше свадебный обряд, союз. рождающий жизнь, и само воплощение рода - "Древо семьи". Объединяет картины чарующая симметрия.Симметрия - это вот орнамент. Орнамент лежит скрытый или явный во всем искусстве.//Возьмем даже архитектуру. Там вот это, вот это идет орнамент. Начало этого орнамента в одежде в национальном. Орнамент как-то дух народа олицетворяет. Это код скрытый.Свой стиль художник называет "виброритм". Так он говорит на волнующие темы: семьи, христианства, язычества, мифологии, личности. За эти ценности художник готов бороться, как герой вот этой картины. Джордано Бруно, вознесшийся над своими карателями.Он как бы взлетел над ними. Последнее он им говорит: "А все-таки она вертится!". И он победил, он остался в истории, а их нет. Кого мы здесь видим? Только квадратик.Здесь же символ и всего русского народа - "Птица-тройка".– Это разорванный круг. Это то, что Россию сдавливало. И она оттуда разрывает эти круги и там появляется уже Россия."Виброритмом" написаны и картины третьей части галереи. Времена года, славянские боги и языческий храм - напоминание о важности единства человека и природы.– Природа единая, зверьки единые, огонь небесный и этот единые. Все это объединяется духом, наполняется там.– Когда вот эти все войны прекратятся. Не надо границ каких-то, не надо там этих богатств, которые там у кого-то супер. Ведь ты все равно помрешь. Ну куда тебе эти яхты?Сам Александр Варава родился в Сибири, учился на юриста, но так им и не стал. Все время рисовал, но о стиле задумался только тогда, когда первый художественный учитель познакомил живописца с художником и музыкантом Микалоюсом Чюрленисом.– В его время музыканты на него смотрели, как на художника, художники, как на музыканта. Ну чудак в общем. Когда первую сделали ему выставку, хохотали. У него они какие-то музыкальные. Например, "Соната пирамид". Я ночью не мог заснуть. У меня зубы даже стучали. Настолько совпадение по вот этой вибрации.Художник, перед которым Александр Варава снимает шляпу - Михаил Врубель. Его влияние можно заметить в "хрустальной" цветовой палитре Варавы. Уважением андреевского художника пользуется и один из лидеров русского авангарда - Павел Филонов. Его художественный метод - аналитический: картина, как живой организм, от частного к общему, множится как ядро атома. Он писал:– Упорно и точно рисуй каждый атом. Упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом.– Когда разрешили, я смотрел на его работы в Москве, ну цвет такой, мне кажется, меня прям с ног сдувало. Надо смотреть в оригинале, конечно."Я 25 лет просидел спиной к окну и писал картины", - говорил любимый авангардист Александа Варавы. Его работы казались непонятными советской власти, вместо полотен приходилось красить крыши, ходил он в перекрашенной шинели. А за границу, где был известен, Павел Филонов свои картины не продавал. В блокаду Ленинграда погиб и 9 дней пролежал под собственным полотном "Пир королей". Остался верен делу и неподкупен и наш герой. Пообщаться с ним, посмотреть оригиналы, послушать истории от первого лица можно в Доме культуры села Андреевское...Любовь Клюквина, Семен Карпов.Вести-Владимир