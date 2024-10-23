23 октября в России ежегодно отмечается День работников рекламы.

23 октября в России ежегодно отмечается День работников рекламы. Это отличный повод заглянуть в фонды музея-заповедника «Александровская слобода», ведь здесь хранятся сотни разнообразных образцов рекламной продукции конца XIX - начала XX вв. Сегодня – лишь о некоторых из них...В конце XIX века появление торгово-промышленной рекламы в Александрове связано с развитием в городе и уезде мануфактурного производства: «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова», «Троицко-Александровской мануфактуры Товарищества мануфактур Барановых», фабрики Саменкова в селе Новоселки-Кудрино Александровского уезда и других ткацких предприятий.Характерной чертой торговых ярлыков из фондовой коллекции являются чинно расположенные по центру рекламного листа медали бренда. На некоторых изображена цветная панорама фабрики (зачастую с адресами, где можно купить эту продукцию).Широким спросом пользовались и товары с «лобовой» (натуралистической) рекламой – иллюстрация, изображающая изделие как можно ближе к реальности. В коллекции музея имеется рекламный буклет известных и поныне швейных машинок Зингер, где наглядная агитация сопровождается еще и рекламным текстом.Есть и буклет британской пароходной компании «Уайт Стар Лайн». Он был издан в начале XX в. как реклама путешествий на океанских лайнерах «Лаурентик», «Мегантик», «Тевтоник» и «Канада» (кстати, этой же фирме принадлежал печально известный «Титаник» - все названия лайнеров этой компании заканчивались на «ик»). Они ходили по регулярным маршрутам Ливерпуль-Квебек-Монреаль летом и Ливерпуль-Галифакс-Портленд зимой.Проспект содержит инструкции, как купить билеты, какое обслуживание доступно для пассажиров разного класса, меню, тонажность и количество гребных винтов каждого из судов, фото самих кораблей и их интерьеров, включая места, доступные для путешествующих в 1-м классе. Интересно, что перевод на русский сделан только для подписей под фотографиями 3-го класса: «Столовая третьего класса», «Четырехместная каюта 3 класса».Юные прелестницы и статусные дамы пришли бы в восторг от рекламы на фарфоре! В упаковку с твердыми духами (саше) под названием «Heliotrop Blanc» («Белый гелиотроп») парфюмерный дом Oriza L. Legrand (Ориз Легран) вкладывал адрес своего роскошного магазина на площади Мадлен в центре Парижа, подчеркивая, что их продукция — только для избранных.Как и сейчас, много внимания уделялось рекламе продуктов питания. Крупные кондитеры стремились сами производить эксклюзивную «оболочку». У фабриканта Абрикосова цех упаковки возглавлял известный живописец Федор Шемякин. Еще будучи молодым купцом, Абрикосов понял силу рекламы и развернул мощную PR-кампанию. Этикетка превратилась в маяк, влекущий покупателя, а одной из «фишек» стала серия. Например, на каждой из оберток от шоколада по сказке «Золотая рыбка» изображали фрагмент, за которым следовало продолжение. На других фабриках выходили коллекционные карточки, создавались красочные тематические серии (практически все они состояли из двенадцати картинок).Любопытны рекламные карточки компании «Liebig» (2-я пол. XIX в.), выпускавшей мясной экстракт, бульонные кубики, томатный концентрат и т.д. Все карточки были выполнены в единственном экземпляре, что фактически сразу по выпуску делало их предметом коллекционирования. В музее хранится 6 сюжетов, посвященных Ивану Грозному и характеризующих его как «terrible», т.е. страшный, ужасный. Первая подписана как «Жестокие забавы «Царевич», еще одна «Опричник». Есть и взятие Казани, осада Пскова и т.д. Из названий уже понятно, что сюжет далек от пасторального.Сегодня мы вовсе не коснулись дизайна упаковки и еще многих аспектов первых рекламных кампаний. Об этом – в следующий раз и в следующий праздник...