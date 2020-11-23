Наш регион продолжает активно участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости".

Наш регион продолжает активно участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости".Опыт успешного участия в нацпроекте имеют десятки местных предприятий. Недавно к проекту присоединилось и АО "Интерсильверлайн". Компания занимается выпуском изделий из серебра.Из этих 30 килограммовых серебряных слитков вскоре получатся изысканные столовые приборы. Продукция фабрики серебра "Аргента" известна во всем мире. Сотрудничество с Региональным центром компетенций поможет увеличить выработку продукции в 1,5 раза, при этом вдвое сократит затраченное время и незавершенное производствоАнна Прусакова, заместитель генерального директора АО «Интерсильверлайн»:- Хотелось бы научиться в рамках проекта процессу бережливого производства, что позволило бы нам повысить свою конкурентоспособность, дало бы хорошие задатки для этого, повысить производительность и конечно качество.Желаемые результаты будут достигнуты при консалтинговой поддержке экспертов Регионального центра компетенций с применением инструментов бережливого производства: картирования, производственного анализа, стандартизированной работы и построения потока единичных изделий.Андрей Зверев, руководитель проекта АО «Интерсильверлайн»:- Здесь будут проведены диагностика по итогам первых 3 месяцев работы, следующие 3 месяца внедрениеразработанных мероприятий по итогам диагностики, и следующие 2 с половиной года предприятие будет, с нашей удаленной поддержкой,заниматься развитием своей производственной системы.Задача национального проекта - повысить производительность труда и рентабельность предприятий без дополнительных вложений, за счет перестройки процессов внутри производства. Предприятия-участники проекта получают новые возможности включая льготное кредитование, поддержку экспортного акселератора, право на инвестиционный налоговый вычетАндрей Догадов, директор Регионального центра компетенций «Владимирской области»:Участниками национального проекта могут быть предприятия с выручкой от 400 миллионов до 30 миллиардов. Уникальная возможность для предприятий среднего бизнеса присоединиться к проекту, получить право на получение льготного займа, бесплатного государственного консалтинга, обучение сотрудников и других преференций.Проект рассчитан до 2024 года. В ближайшей перспективе его участниками станут около 50 местных предприятий. Это обеспечит устойчивое экономическое развитие не только представителям бизнеса, но и всей области.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир