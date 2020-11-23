Церемония прощания с тренером состоится во вторник, 24 ноября, в 9:00 в храме Михаила Архангела на Студёной Горе.

22 ноября на 81-м году жизни ушел известный тренер, воспитавший многих владимирских волейболистов Геннадий Фёдорович Вакулин. С 1973 года он работал в ДЮСШ № 1 по игровым видам спорта и посвятил всю жизнь обучению подрастающих поколений.Он был наставником высшей категории, отличником физической культуры и спорта. Для владимирцев его смерть - невосполнимая потеря.Коллектив детско-юношеской спортивной школы №1 и редакция «АиФ Владимир» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Геннадия Фёдоровича.Церемония прощания с тренером состоится во вторник, 24 ноября, в 9:00 в храме Михаила Архангела на Студёной Горе.