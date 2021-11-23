Вовлечению детей цыган в учебу - особое внимание. Проблема грамотности представителей этого народа...

Вовлечению детей цыган в учебу - особое внимание. Проблема грамотности представителей этого народа актуальна по всей стране. Взрослое поколение нередко не умеет ни читать, ни писать, и не настаивает, чтобы этому учились их дети. Следить за каждым цыганским школьником приходится учителям и соцслужбам. Насколько успешно ведется эта работа в нашем регионе - выяснила Кристина Иванова.- Шап-ка да шуб-ка, вот и на-ша шутка.Маше уже 13, но она - четвероклассница. В этом классе средней школы поселка Городищи - только дети цыган. Ребята разного возраста, но уровень чтения и счета у всех примерно один. При этом, даже читая по слогам, в своих семьях они уже получили особый статус - грамотные. В одном классе с Машей гранит науки грызут два ее брата и сестра.Руслан Тайко, ученик школы пос. Городищи (10 лет):- Надо ходить в школу, чтобы читать нормально. И чтоб на работу устроиться.- А кем ты хочешь стать, когда подрастешь?- Блогером.Владимир Тайко, ученик школы пос. Городищи:- Полицией. Нарушителей ловить, кто не следит за дорожными знаками. И маньяков ловить. Я даже знаю три языка: молдавский, цыганский и русский.Оба мальчика намерены закончить 11 классов. Пока в истории школы такой случай среди цыган был один, говорят педагоги. Около 15 лет назад выпускные экзамены одиннадцатилетки сдала местная девушка.Светлана Крапивина, замдиректора по учебной работе школы пос. Городищи:- Девочки начальную школу еще как-то посещают, а потом все меньше и меньше. Ну, вот эти, наверно, ранние цыганские браки.Вот и в Машином классе за партами сидят всего две девочки: она сама и ее сестра. По списку этот смешанный класс должны посещать 15 человек. Учитель Альбина Георгиевна сокрушается - регулярно ходят не все.Альбина Квек, учитель начальных классов:- Бывает по 10, по 12. Вот сейчас, ближе к зиме, меньше стало ходить. Темно, может, поэтому они так...Для цыган и это может быть причиной неявки. Накануне визита нашей съемочной группы в Городищи педагоги договорились с местными семьями об интервью. А уже утром у родителей появился ряд причин отказаться. Большинство представителей этого народа до сих пор живут закрыто, к чужим относятся настороженно. Но, подчеркивают учителя, главное - новое поколение цыганских ребят уже другое. Дети открыты, хотят получать информацию. Девочки научились ставить цели. Обычные, на первый взгляд. Важнейшие - по сути.Мария Тайко, ученица школы пос. Городищи:- Хочу до девятого. Все мои подруги - все до девятого будем ходить. Все вместе. Нужно закончить для женщины образование, она должна быть грамотной. Она должна читать, писать, она должна расписываться.Светлана Крапивина, замдиректора по учебной работе школы пос. Городищи:- Только расписываются - да. Родители вот в такой мере. Есть, конечно, мужчины, которые могут там прочитать что-то. Но вот это еще поколение, которое плохо посещало школу.И помочь с уроками своим детям, в случае чего, не могут. В этой школе чаще всего цыгане учатся с русскими детьми в одном классе. Практика по активному вовлечению рома в образовательные и культурные процессы у нас в регионе применяется давно. В октябре этого года Владимирскую область посетили специалисты по национально-культурным отношениям со всей страны - 23 региона. Семинар посвятили знакомству с положительным опытом Владимирской области в интеграции цыган. В нашем регионе в школу ходят 845 цыганских детей - более 70-ти процентов от цыган школьного возраста. И это один из лучших показателей в стране.По статистике, только у четырех процентов цыган есть высшее образование. Большинство из них, конечно, мужчины. У цыганских девушек, как правило, к 18 годам за плечами двое, а то и трое детей. Тут не все девять классов успевают закончить... Сложные, своеобразные, закрытые. Но все меняется, когда включается музыка.Из национального колорита своего народа 14-летняя Маша взяла лучшее - безудержную любовь к танцам. Это, говорит, в крови. Здесь, в Покровском центре цыганской культуры, она успевает и заниматься, и учить. Не только цыган. Двери Центра открыты для всех.Мария Смирнова, ученица 8 класса:- Самое главное, наверно, это чечетки у нас, нужно под ритм его выбивать красиво. Скорее всего, я буду поступать на юридический. И в дальнейшем, может быть, буду цыганским, я не знаю, руководителем.Основатель Центра - дедушка Маши. Здесь же танцует ее младший брат - Рауль. Старший брат учится в колледже. Цыганская семья с русской фамилией Смирновы - редкий пример абсолютной социальной интеграции. А если сказать проще, пример нормальной жизни в правовом многонациональном обществе.Вячеслав Смирнов, руководитель цыганской диаспоры Владимирской области:- Мы знаем русский танец, армянский, азербайджанский, таджикский. Пускай наши танцы тоже учат, знают. Будем совместно жить. Учиться одним танцам, петь вместе. Знать друг друга. Ну, если в школу в одну ходим, то должны вместе танцевать и петь, так же?В России проживают около десяти этнических групп цыган. И большинство из них не похожи на семью Маши - не знают русского и живут обособленно. Изменить ситуацию и сломать стереотипы, по мнению учителей, могут именно школьники и школьницы, мечтающие об аттестате. Но их все еще нужно тянуть. Педагогу, директору, соцслужбам. Обществу. И миссия выполнима - не спеша, но верно табор уходит в школу.Кристина Иванова, Александр Голубев. "Вести-Владимир"