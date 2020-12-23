За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у двух человек.

184 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки, сообщает региональный Роспотребнадзор.Выздоровел - 171 человек.Всего с начала периода заболели 17134 жителя области, излечились 15411, скончался за период пандемии – 421 пациент. За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у двух человек.В лидерах по заболеваемости за прошедший день – Владимир – 44 заразившихся, 21 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Муромском, 14 - в Ковровском, 11 - в Юрьев-Польском, 10 - в Вязниковском, 8 - в Александровском, 8 - в Собинском, 7 - в Гороховецком, 7 - в Камешковском, 7 - в Суздальском, 6 - в Кольчугинском, 6 - в Киржачском, 6 - в Петушинском, 4 - в Меленковском районах, 3 - в городе Радужный, 3 - в Селивановском и 1 - в Судогодском районах.