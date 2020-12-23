Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году.

Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году.Мораторий на плановые проверки малого бизнеса введен правительством России на весь следующий год."На прокуроров возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в релизе ведомства.