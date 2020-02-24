Без аксессуаров любой наряд выглядит незавершенным.

Как выбрать женскую сумочку так, чтобы с ней ходить и на работу, и в магазин, и в театр, и на прогулку? Во-первых, обычно женщине нужны, как минимум, 4 сумки. Во-вторых, они должны подходить к одежде, а это означает, что при покупке нужно учитывать особенности своего гардероба. По каким критериям выбирать?

По предназначению

Для работы выбирают модель с жёстким каркасом, чтобы в сумке ничего не помялось: документы, блокноты, брошюры. Для каждого предмета лучше предусмотреть определённое место. Отдельные карманы для телефона, кошелька, косметички, ручек, наушников. Размер сумки определяют просто. В неё должен беспрепятственно проходить лист формата А4. Цвет – сдержанный, неброский. Очень важна раскрываемость сумки, чтобы в ней было легко всё найти. Для работы хорошо подходят портфель, саквояж, тоут.

Для магазина нужна сумка большая. Главное в ней – ручки. Они должны быть крепкими. Чаще всего сумка закрывается на молнию или на одну кнопку. Некоторые модели застёжек не имеют. Отдельно в сумке предусматривают карман для телефона, кошелька и ключей, чтобы среди крупных покупок их не искать.

В театр, ресторан, на светский раут берут с собой клатч, небольшую сумочку, которую легко носить в руке. В нём размещают телефон, косметичку. Отдельный карман предусмотрен для денег или банковской карты. Цвет, чаще всего строгий, однотонный. Допускаются неброские, но оригинальные украшения.

Для прогулок, походов в гости подбирают любую модель. Главное, чтобы сумка нравилась и подходила по стилю. В ней обычно множество карманов. Выбирать можно трапецию, круглые модели, полумесяц, shoulder bag, ранец.

На пляж берут с собой объёмную, но лёгкую сумку. В ней должны быть карманы для телефона и очков. Хорошо, если они закрываются на молнию и имеют клапан. Материал предпочтительно тканевый, водонепроницаемый. В этом случае сумку не страшно положить на влажный песок. Цвет изделия должен сочетаться с парео.

Летние сумки отличаются от зимних. Тёмная кожаная сумка летом будет смотреться нелепо. Тканевая пёстрая не подойдёт для зимы. Для зимы выбирают кожу, эко-кожу, заменитель, замшу. Цвет однотонный, в зависимости от тона верхней одежды, обуви, перчаток или палантина.

Любая сумка должна сочетаться с обувью, о том как подобрать обувь читайте далее. Отличный гайд, для тех кто ценит и понимает моду.

Выбор по фигуре

Размер сумки и ручек может визуально изменить внешность. Увеличить или уменьшить плечи, грудь, сделать длиннее или короче ножки.

Девушка невысокого роста с большой сумкой будет смотреться ещё ниже. Для неё предпочтительно иметь средний размер сумки, длина больше ширины.

Для высоких девушек не подойдут сумки маленького размера. Они увеличат рост. Клатч выбирают на длинном ремешке, который перекидывают через плечо. Ширина изделия должна быть больше высоты.

Не носят сумки подмышкой широкоплечие девушки. Для них подойдут ридикюли и саквояжи с короткими ручками.

Если у девушки грудь небольшая, то ей необходимо приобрести сумку с длинной лямкой. Лямку перекидывают через плечо по диагонали.

Под лакированные туфли хорошо подойдёт сумка с глянцевым покрытием. Под ботинки – модель сумки Satchel или рюкзак. Под туфли-лодочки – сумка с короткими ручками. Высокий каблук хорошо сочетается с ридикюлем, клатчем, сумкой приближенной к деловому стилю.