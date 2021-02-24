Утвердить его кандидатуру могут на очередном заседании ЗС, которое состоится 25 февраля.

Уже завтра, 25 февраля, Роман Годунин может стать вице-губернатором Владимирской области. Напомним, что сейчас он занимает должность замглавы региона с приставкой «ВрИО», а на очередном заседании депутаты Заксобрания могут утвердить его на этом посту.В пресс-службе Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщают, что фракция в ЗС приняла решение поддержать кандидатуру чиновника для назначения на должность вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.Роман Годунин родился во Владимире. Закончил Санкт-Петербургский университет МВД по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Финансы и кредит». С 1995 по 2003 год служил в органах внутренних дел. До 2020 года трудился на руководящих постах в АО «Владимирские коммунальные системы» и ООО «Владимиртеплогаз». Кандидат юридических наук.Его предшественником был Александр Байер, который в 2020 году покинул обладминистрацию.