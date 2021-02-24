Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Весна еще не пришла, но во Владимире уже текут ручьи. В районе дома 115 по улице Горького – коммунальная авария. Сейчас здесь можно запускать бумажные

Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Весна еще не пришла, но во Владимире уже текут ручьи. В районе дома 115 по улице Горького – коммунальная авария. Сейчас здесь можно запускать бумажные кораблики, правда повод не самый приятный. Утром двор буквально залило водой. Возле первого подъезда многоэтажки произошел порыв на разводящей трубе холодного водоснабжения. Наталья Иванова, местная