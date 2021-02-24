Третий год дольщики многострадального дома в Коммунаре вынуждены зимовать не в своих квартирах.

Третий год дольщики вынуждены зимовать не в своих квартирах. Сроки сдачи дома до сих пор не установлены.На последнем совещании дольщикам показали дорожную карту решения вопроса, но только опять с датами сдачи промежуточных этапов. Хотя вопрос контролирует "Белый дом", дольщики уже не надеются заселиться в свои квартиры даже в этом году. Напомним, несколько лет полностью готовый дом не могут сдать в эксплуатацию из-за двух лишних этажей. Большинство собственников ждут окончательного решения вопроса, но в жилье практически без коммуникаций.Василий Анисимов, участник долевого строительства дома №19 ул. Центральная: «На данный момент есть люди, которые зимуют, в этом году наконец-то дали отопление. После того как люди прошлую зиму, жили на электричестве, когда не было ни горячей воды, ни тепла в батареях, в этом году им попроще конечно. Понятно что есть определенные моменты, связанные с тем, что топятся только 7 квартир».Екатерина Таманова