Во Владимирской области после ночного ДТП скончался водитель грузового автомобиля. Сегодня мы уже...

Во Владимирской области после ночного ДТП скончался водитель грузового автомобиля.Сегодня мы уже рассказывали о происшествии на М-7 «Волга» в Вязниковском районе.50-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, двигаясь по правой полосе движения, совершил наезд на стоящий автомобиль «ДАФ», за рулём которого находился 62-летний мужчина.Стало известно, что водитель большегруза «МАН» был доставлен с травмами в больницу, но вскоре скончался.Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Вязниковском району проводят проверку этого ночного ДТП.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области