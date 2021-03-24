Творческие коллективы Суздальского района известны даже в Европе Ни одна ярмарка, фестиваль, день села или любой другой праздник в Суздальском районе не проходят без участия артистов ..

Творческие коллективы Суздальского района известны даже в ЕвропеНи одна ярмарка, фестиваль, день села или любой другой праздник в Суздальском районе не проходят без участия артистов «Межпоселенческого методического культурно-досугового центра», расположенного в селе Новое.При этом творческие коллективы и солисты Дома культуры известны не только в нашей области или России, но и в Европе.Руководит коллективом Центра лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Суздальского района, депутат районного совета народных депутатов, ветеран труда Владимир Русаков. Он трудится с 1972 года, со дня основания Дома культуры.- Сейчас у нас работает более 30 человек, из которых большинство имеют высшее профессиональное образование. В целом 44 клубных формирования объединяют более 1200 жителей Суздальского района, - рассказывает Владимир Русаков.Многообразие талантовСреди многообразия ярких, творческих коллективов хотелось бы выделить народный театр эстрадной песни «Алфавит» под руководством поэта и композитора Владимира Карпова, лауреата Всероссийской премии в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И.Фатьянова «Соловьи, соловьи», лауреата Всероссийского конкурса авторской песни «Гринландия», почётного гражданина Суздальского района, депутата Совета народных депутатов МО Боголюбовское, ветерана труда. Он удостоен благодарности президента РФ за вклад в развитие отечественной культуры.Муниципальным ансамблем фольклорной песни «Радуница» руководит Константин Васин - этнограф, лауреат всероссийских и международных фестивалей и премий, научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева.Хор русской песни «Новляночка» под руководством лауреата всесоюзных, Всероссийских и международных конкурсов, лауреата Всероссийской премии в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И.Фатьянова «Соловьи, соловьи», депутата совета народных депутатов МО Боголюбовское, заместителя директора «Межпоселенческого методического культурно-досугового центра», заслуженного работника культуры РФ Валентины Варакиной, вокальный ансамбль «Вишенье» под руководством лауреата Всероссийских конкурсов Людмилы Красовской, ансамбль ветеранов «Заречье» под руководством лауреата районных, областных и всероссийских конкурсов Марины Тихоненковой, хор «Радуйся» под руководством Любови Быстровой - лауреата районной премии имени заслуженного работника культуры РФ В.А.Ширшиковой, лауреата областных и Всероссийских фестивалей - все эти коллективы - гордость Центра, завоевавшие заслуженную любовь многочисленных зрителей.Творческая лаборатория «Народный костюм. Материалы, история, технология» под руководством ветерана труда Галины Фёдоровой, награждённой в 2004 году Министерством культуры знаком за достижения в области культуры, - ещё одна уникальная «мастерская» талантов.Звёздочки - с детстваДетский народный театр эстрадной песни «Алфавит» - лауреат районных, областных, всероссийских и международных конкурсов. «Алфавит» -многожанровый коллектив, который раскрывает разнообразные творческие способности детей. В коллективе детей обучают вокальному и актёрскому мастерству, осваивают цирковой жанр «Иллюзия», перкуссионный вид танца «Степ». Юные артисты участвуют в спектаклях, съёмках документальных и игровых фильмов. Документальные фильмы посвящены нашим знаменитым землякам -М.М.Спе­ран­скому, братьям Столетовым, В.Н.Кубасову, Н.П.Каманину. Руководитель народного театра эстрадной песни «Алфавит» Владимир Карпов - автор сценариев к спектаклям, в которых играют дети, автор слов и музыки гимна Суздальского района.«Новляночка», «Вишенье», «Заречье»Хор русской песни «Новляночка» - лауреат районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при межрегионального открытого конкурса «Звёздный полёт». Отличительная особенность хора - динамичные разводки исполняемых произведений. В аккомпанементе здесь применяют современное электронное звучание ритмов, при этом соблюдают традиции русской песни.В вокальном ансамбле «Вишенье» - солисты Межпоселенческого методического культурно-досугового центра. Каждый из них - профессиональный исполнитель, лауреат конкурсов и фестивалей. В репертуаре коллектива - народные и эстрадные песни. Многоголосное исполнение вокальных произведений - одна из ярких особенностей ансамбля.Ансамбль ветеранов «Заречье» - лауреат районных и областных конкурсов. В коллективе занимаются люди пожилого возраста, любители русской песни под баян.Уникальный хорВ коллективе хора «Радуйся» занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что адаптация в обществе нередко вызывает проблемы у таких людей. Справиться с этим участникам хора помогает руководитель Любовь Быстрова. Благодаря её душевности и профессиональному подходу к работе люди, имеющие инвалидность, ощущают себя нужными, полезными и здоровыми.- Для них занятия в хоре, его коллектив - это вторая семья, второй дом, - рассказывает Любовь Александровна.- Жизнь в них бьёт ключом. Они заряжают своей неиссякаемой энергией. Общение с ними приносит одно удовольствие.К слову, Любовь Быстрова - автор многочисленных сценариев ко многим праздникам, проводимым в Суздальском районе с участием хора «Радуйся».Известны в ЕвропеМуниципальный ансамбль фольклорной песни «Радуница» с 1999 года сохраняет и преумножает на суздальской земле традиции народного фольклора.- Наша основная цель - достоверное воплощение песенно-инструментального фольклора средней полосы России на сцене. Мы занимаемся изучением традиционного русского костюма, хореографии, - поясняет Константин Сергеевич Васин, руководитель коллектива.Здесь практикуют и активные формы проведения досуга, когда зритель не просто наблюдает за выступлением артистов, а активно участвует в мероприятии.- Проводим вечёрки, на которых зрители могут встать в круг и под живую музыку станцевать старинные русские народные танцы, - рассказывает Константин Сергеевич.Артисты «Радуницы» пользуются широкой популярностью у туристов, приезжающих во Владимирскую область.- У нас есть программа под названием «Музей забытых инструментов», на которой мы рассказываем о рожках, гуслях, духовых инструментах, колёсной лире. Тут же исполняем песни в сопровождении этих инструментов. В планах коллектива - организовать постоянную ярмарку, которая будет сочетать гастрономическую и культурную составляющие -выступление артистов и продажу продуктов местного производства, - делится планами руководитель коллектива.«Радуница» с большим успехом гастролирует не только по нашей области, а также по стране, ближнему и дальнему зарубежью. Коллектив - лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, областной премии в области культуры, искусства и литературы, лауреат гранта губернатора Владимирской области на реализацию творческих проектов на селе «Играй, гармонь!».Солирует...В Суздальском районе и за его пределами хорошо знают и любят солистов «Межпоселенческого методического культурно-досугового центра» лауреатов всероссийских и международных конкурсов Светлану Гусеву, Людмилу Красовскую, Веру Сингх, Евгения Гусева. Их выступления всегда проходят с большим успехом у зрителей. Один из ярких солистов-инструменталистов -Александр Катков, виртуозно владеющий игрой на балалайке.