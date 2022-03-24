В Коврове будут судить 27-летнюю местную жительницу за кражу мобильных телефонов на работе. Установлено, что местная жительница, занимая должность руководителя офиса сотовой связи и являясь

В Коврове будут судить 27-летнюю местную жительницу за кражу мобильных телефонов на работе. Установлено, что местная жительница, занимая должность руководителя офиса сотовой связи и являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, присвоила себе два мобильных телефона. Похищенные гаджеты женщина использовала в личных целях. «Желая скрыть противоправные действия, фигурантка внесла в отчетные документы ложные сведения о