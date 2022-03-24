Его возведение обойдётся в 2 млрд рублей.

Во Владимире обсуждается возможность строительства перинатального центра. Об этом Александр Авдеев рассказал на Законодательного Собрания 24 марта.«Действующее учреждение построили в 2007 году. За прошедшие годы трижды менялись законодательные акты. Его нужно реконструировать, чтобы соответствовало акушерскому стационару третьего уровня. На разработку ПСД запланировано 25 млн рублей. На возведение двух корпусов, детского с реанимацией для младенцев и гинекологического с центром ЭКО, потребуется два миллиарда рублей», - пояснил врио губернатора.Действующий же перинатальный центр равнозначен обычному роддому.«Можно реконструировать старое здание, но тогда нужно будет закрывать больницу на какой-то период. Это очень рискованно. Есть альтернативный вариант - возведение на территории ОКБ. Однако сначала надо взвесить все «за» и «против», - отметил глава региона.Он уверен, что решение о строительстве поддержат в Министерстве здравоохранения. Работы могут начаться после завершения ковид-госпиталя.«Если определять приоритеты, то важнее будет перинатальный центр, чем детская инфекционная больница. С учетом того, что мы сейчас запустим полноценный инфекционный корпус, который разгрузит медиков», - добавил Александр Александрович.Власти признают, что сейчас множество беременных едет рожать в соседние регионы, но появление современного медучреждения позволит решить эту проблему.