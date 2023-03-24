Специалисты ГБУ «Владупрадор» оценят износ покрытия, определят объём работ, необходимых для восстановления и выявят участки, которые подрядчик отремонтирует по гарантии.

Во Владимирской области 1 апреля начнут обследование дорог. Специалисты ГБУ «Владупрадор» оценят износ покрытия, определят объём работ, необходимых для восстановления и выявят участки, которые подрядчик отремонтирует по гарантии.Кроме того, власти оценят состояние дорожной одежды, искусственных сооружений, объектов благоустройства и инфраструктуры. Дорожники также осмотрят коммуникации: освещение и водоотводы. Отдельное внимание уделят несанкционированным свалкам вдоль трасс и растительности, которую потребуется вырубить.Обследование завершится к 15 мая. По его результатам чиновники составят план по содержанию и капитальному ремонту автомагистралей на 2023 год.Напомним, что в текущем году планируется отремонтировать 109 км дорог. Подрядчики приступят к работам 3 мая.